ВС РФ взяли в окружение под Константиновкой около 1000 бойцов ВСУ

ВС РФ взяли в окружение под Константиновкой около 1000 бойцов ВСУ

Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные окружили под Константиновкой около тысячи украинских солдат из 18-й и 24-й бригад ВСУ. По данным канала, часть подразделений противника держала оборону со стороны Часова Яра, а другая прикрывала Константиновку. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В это же время, отмечает канал, ВС РФ вступили на окраины Алексеево-Дружковки. В самой Константиновке местные жители помогают российским военным вычислять солдат ВСУ, которые прячутся в подвалах.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер. Атака была отражена силами Черноморского флота.

Также в ходе активных действий подразделения группировки «Север» вытеснили украинских бойцов 129-й отдельной мехбригады из села Ивашкино в Харьковской области, установив контроль над населенным пунктом.

Кроме того, врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис сообщил, что в ближайшее время населенный пункт Константиновка будет полностью очищен от украинских формирований. Российские подразделения ведут проверочные мероприятия.