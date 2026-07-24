Стало известно, как скоро ВС России полностью зачистят Константиновку Минобороны: ВС России в ближайшее время полностью зачистят Константиновку от ВСУ

Константиновка в Донецкой Народной Республике в ближайшее время будет полностью зачищена от ВСУ, заявил врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис. По его словам, которые передает Минобороны, ВС РФ проводят в городе фильтрацию, а мирные жители помогают выявлять скрывающихся украинских военных.

Обстановка в Константиновке складывается так: идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. <…> В ближайшее время Константиновка будет полностью очищена от солдат ВСУ, — отметил офицер.

Он рассказал, что оставшиеся в городе солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются эвакуироваться с мирным населением. Многие из украинских военных угрожают людям, чтобы те выдали их за своих родственников. Однако российские подразделения эффективно пресекают такие попытки, резюмировал Лис.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Ивашкино в Харьковской области. Это произошло после боев, в ходе которых солдаты ВСУ из 129-й отдельной механизированной бригады были выбиты из населенного пункта. Также ВС РФ освободили Захаровку.