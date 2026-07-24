Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 12:50

Стало известно, как скоро ВС России полностью зачистят Константиновку

Минобороны: ВС России в ближайшее время полностью зачистят Константиновку от ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Константиновка в Донецкой Народной Республике в ближайшее время будет полностью зачищена от ВСУ, заявил врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис. По его словам, которые передает Минобороны, ВС РФ проводят в городе фильтрацию, а мирные жители помогают выявлять скрывающихся украинских военных.

Обстановка в Константиновке складывается так: идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. <…> В ближайшее время Константиновка будет полностью очищена от солдат ВСУ, — отметил офицер.

Он рассказал, что оставшиеся в городе солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются эвакуироваться с мирным населением. Многие из украинских военных угрожают людям, чтобы те выдали их за своих родственников. Однако российские подразделения эффективно пресекают такие попытки, резюмировал Лис.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Ивашкино в Харьковской области. Это произошло после боев, в ходе которых солдаты ВСУ из 129-й отдельной механизированной бригады были выбиты из населенного пункта. Также ВС РФ освободили Захаровку.

Регионы
ДНР
Константиновка
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Тольятти охранник насадил ребенка на заборный штырь
ЕС хочет узаконить воровство российской нефти
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
«Услышал крики»: российский турист рассказал, как спас девочку в Турции
ЦБ снова изменил ключевую ставку
Девятиклассник поджег две АЗС в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.