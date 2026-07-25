Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 17:27

Токаев заявил, что Россия опередила Китай по числу туристов в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия занимает первое место по числу туристов в Казахстане, опережая Индию и Китай, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Омске. Он отметил, что в стране есть все условия для динамичного развития туризма, передает сайт Кремля.

Россия занимает сейчас первое место по количеству туристов, которые прибывают в Казахстан с целью отдыха и осмотра достопримечательностей. На втором месте — Китай, на третьем месте — Индия, на четвертом — Турция. У нас имеются все условия для динамичного развития туризма: выгодное географическое расположение, разнообразие природных ландшафтов, богатое и уникальное историко-культурное наследие, — сказал Токаев.

Он добавил, что причиной лидерства России по количеству туристов в Казахстане является отсутствие языкового и ментального барьера. По его словам, две страны объединяет общая культура и исторические процессы.

Токаев также заявил, что категорически отказывается от роли посредника в российско-украинском кризисе. Он отметил, что Москва способна самостоятельно решать стоящие перед ней задачи без участия третьих сторон. По словам лидера Казахстана, что в ходе стамбульских переговоров между Россией и Украиной были достигнуты значительные результаты.

Страны СНГ
Касым-Жомарт Токаев
Россия
Казахстан
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двум женщинам грозит 20 лет за подготовку терактов в российском регионе
Парапланерист разбился в Подмосковье и впал в кому
Токаев вспомнил об отце и поблагодарил Путин
«Его борьба окончена»: умер фронтмен известной американской рок-группы
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Запорожье
«Это должно было произойти»: вдова Янина рассказала об отношениях с сыном
Дожди, облачность и жара до +27 градусов: погода в Москве в августе
«Мы договорились»: Россия может получить излишки топлива из одной страны
Токаев заявил, что Россия опередила Китай по числу туристов в Казахстане
Смертельно опасные пауки добрались до шести регионов России
Маск иронично попрощался со статусом триллионера
В России нашли способ для сохранения связи поколений
ВС РФ взяли в окружение под Константиновкой около 1000 бойцов ВСУ
В Италии заявили об изменении запросов Украины на вооружения
В Австрии раскритиковали Зеленского, требующего «турбовступление» в ЕС
«Это же здорово»: Ханна высказалась о плагиате в шоу-бизнесе
Россия продлит запрет на вывоз бензина
Путин рассказал, как изменился товарооборот России и Казахстана
Охота на роботов и карательный удар «Молнии»: новости СВО к вечеру 25 июля
Певица Ханна рассказала о семейных традициях
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.