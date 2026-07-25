Токаев заявил, что Россия опередила Китай по числу туристов в Казахстане

Россия занимает первое место по числу туристов в Казахстане, опережая Индию и Китай, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Омске. Он отметил, что в стране есть все условия для динамичного развития туризма, передает сайт Кремля.

Россия занимает сейчас первое место по количеству туристов, которые прибывают в Казахстан с целью отдыха и осмотра достопримечательностей. На втором месте — Китай, на третьем месте — Индия, на четвертом — Турция. У нас имеются все условия для динамичного развития туризма: выгодное географическое расположение, разнообразие природных ландшафтов, богатое и уникальное историко-культурное наследие, — сказал Токаев.

Он добавил, что причиной лидерства России по количеству туристов в Казахстане является отсутствие языкового и ментального барьера. По его словам, две страны объединяет общая культура и исторические процессы.

Токаев также заявил, что категорически отказывается от роли посредника в российско-украинском кризисе. Он отметил, что Москва способна самостоятельно решать стоящие перед ней задачи без участия третьих сторон. По словам лидера Казахстана, что в ходе стамбульских переговоров между Россией и Украиной были достигнуты значительные результаты.