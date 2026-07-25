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25 июля 2026 в 18:03

Столкновение машины с электричкой на переезде обернулось гибелью человека

Один человек погиб в ДТП с электричкой и Haval в Самарской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Электричка столкнулась с автомобилем Haval на нерегулируемом железнодорожном переезде в Самарской области, передает Telegram-канал «112». Уточняется, что авария произошла в районе поселка Печерские Выселки. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

По предварительным данным, столкновение случилось на участке без регулирующих сигналов. На данный момент обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Ранее в Кировской области поезд столкнулся с грузовиком КамАЗ на железнодорожном переезде, в результате травмы получили водитель и пассажир автомобиля. Авария произошла в среду днем, 22 июля, на месте переезда возле поселка Старцево в Верхнекамском районе.

Между тем стало известно, что пассажирский поезд Москва — Махачкала столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт в Дагестане. В результате аварии пострадал водитель большегруза. При этом отмечается, что пассажиры поезда не пострадали.

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