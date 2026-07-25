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25 июля 2026 в 17:04

«Это же здорово»: Ханна высказалась о плагиате в шоу-бизнесе

Певица Ханна заявила, что ей приятно вдохновлять других артистов

Певица Ханна Певица Ханна Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) заявила корреспонденту NEWS.ru, что ей приятно осознавать, что она служит источником вдохновения для других, если кто-то захочет скопировать ее образы. В вопросе плагиата, по ее мнению, которое она высказала на мероприятии «Спорт. Музыка. РУ.ТВ» в Завидово, всем и так очевидно, кто кого копирует в шоу-бизнесе.

Ну, это же классно, что я кого-то вдохновляю. Это же здорово. <...> Я думаю, что и вы сами понимаете, кто кого копирует в шоу-бизнесе, поэтому мне приятно, — сказала она.

Также певица рассказала, что ее постоянными семейными ритуалами остаются походы за грибами, вечера у камина и приготовление маршмеллоу. Как сообщила артистка, частота подобных встреч напрямую связана с ее концертным графиком.

Кроме того, певица Катя IOWA (Екатерина Иванчикова) заявила, что в творчестве практически любого артиста встречаются отсылки к работам предшественников, а совпадения идей между исполнителями неизбежны. По словам артистки, схожие замыслы чаще рождаются из общего круга источников вдохновения, а не из сознательного заимствования.

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