«Это же здорово»: Ханна высказалась о плагиате в шоу-бизнесе Певица Ханна заявила, что ей приятно вдохновлять других артистов

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) заявила корреспонденту NEWS.ru, что ей приятно осознавать, что она служит источником вдохновения для других, если кто-то захочет скопировать ее образы. В вопросе плагиата, по ее мнению, которое она высказала на мероприятии «Спорт. Музыка. РУ.ТВ» в Завидово, всем и так очевидно, кто кого копирует в шоу-бизнесе.

Ну, это же классно, что я кого-то вдохновляю. Это же здорово. <...> Я думаю, что и вы сами понимаете, кто кого копирует в шоу-бизнесе, поэтому мне приятно, — сказала она.

Также певица рассказала, что ее постоянными семейными ритуалами остаются походы за грибами, вечера у камина и приготовление маршмеллоу. Как сообщила артистка, частота подобных встреч напрямую связана с ее концертным графиком.

Кроме того, певица Катя IOWA (Екатерина Иванчикова) заявила, что в творчестве практически любого артиста встречаются отсылки к работам предшественников, а совпадения идей между исполнителями неизбежны. По словам артистки, схожие замыслы чаще рождаются из общего круга источников вдохновения, а не из сознательного заимствования.