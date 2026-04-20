20 апреля 2026 в 06:06

Вместо мяса — картошка с грибами: приготовил эти котлеты под соусом, и они покорили всю семью

Сколько лет я жарила мясо к картошке, а надо было просто сделать котлеты из нее самой. Добавить грибной соус — и никакого мяса не надо. Сытно, ароматно, по-домашнему. Даже муж, любитель стейков, просит добавки.

Что понадобится

1 кг картофеля, 2 луковицы (200 г), 50 г сушеных грибов (или 200 г свежих), морковь (100 г), 4-5 ст. л. муки (80–100 г) для котлет + 2 ст. л. (40 г) для соуса, яйцо, 2 ст. л. сметаны (40 г), соль, перец, зелень по вкусу.

Как я готовлю

Картофель варю до мягкости. Грибы замачиваю в горячей воде на 20 минут, затем варю 30 минут. Лук обжариваю до мягкости, половину откладываю. К оставшемуся луку добавляю тертую морковь, слегка тушу.

Картофель разминаю в пюре, добавляю отложенный лук, яйцо, специи, муку, перемешиваю. Формирую котлетки, обжариваю до золотистой корочки.

Для соуса часть грибов измельчаю с зажаркой и грибным отваром, добавляю сметану с мукой, затем возвращаю кусочки грибов. Довожу до густоты. Подаю котлетки с соусом и ложкой сметаны.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла.

