Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 08:07

Плохой интернет заставил москвичей вернуться в офисы

В Москве из-за проблем с интернетом резко вырос спрос на офисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рост спроса на офисные помещения зафиксировали в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По их словам, бизнес стал гораздо активнее возвращать сотрудников с удаленки в том числе из-за возникших у них проблем с интернетом.

Проблемы со связью усилили существующий тренд на возврат части сотрудников в бизнес-центры. В 2026 году крупные работодатели планируют перевести большинство сотрудников в офисы или отказаться от гибридной модели, — отметил эксперт по коммерческой недвижимости Максим Повтарев.

Он уточнил, что прежде всего растет спрос на небольшие и средние по площади помещения, а не крупные штаб-квартиры. В столице уже есть дефицит готовых для въезда блоков на 300–500 квадратных метров. Кроме того, спрос опережает предложение по объектам площадью до 100 «квадратов», резюмировал Повтарев.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что переход на дистанционный формат работы никогда не затронет врачей, сотрудников полиции и работников промышленных предприятий. Он отметил, что предприятия непрерывного цикла сохранят прежний режим функционирования, несмотря на развитие технологий и распространение новых, нестандартных форм организации труда.

Москва
интернет
офисы
удаленная работа
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.