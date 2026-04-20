Плохой интернет заставил москвичей вернуться в офисы В Москве из-за проблем с интернетом резко вырос спрос на офисы

Рост спроса на офисные помещения зафиксировали в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По их словам, бизнес стал гораздо активнее возвращать сотрудников с удаленки в том числе из-за возникших у них проблем с интернетом.

Проблемы со связью усилили существующий тренд на возврат части сотрудников в бизнес-центры. В 2026 году крупные работодатели планируют перевести большинство сотрудников в офисы или отказаться от гибридной модели, — отметил эксперт по коммерческой недвижимости Максим Повтарев.

Он уточнил, что прежде всего растет спрос на небольшие и средние по площади помещения, а не крупные штаб-квартиры. В столице уже есть дефицит готовых для въезда блоков на 300–500 квадратных метров. Кроме того, спрос опережает предложение по объектам площадью до 100 «квадратов», резюмировал Повтарев.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что переход на дистанционный формат работы никогда не затронет врачей, сотрудников полиции и работников промышленных предприятий. Он отметил, что предприятия непрерывного цикла сохранят прежний режим функционирования, несмотря на развитие технологий и распространение новых, нестандартных форм организации труда.