Депутат Нилов рассказал, какие работники не смогут перейти на удаленку Депутат Нилов: врачи, заводчане и полицейские никогда не перейдут на удаленку

Переход на удаленную работу никогда не коснется врачей, полицейских и рабочих заводов, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, предприятия непрерывного цикла таковыми и останутся, несмотря на развитие новых технологий и внедрение в практику нестандартных форматов работы.

Одно дело — рядовой офисный работник. Он взял ноутбук с телефоном и пошел работать удаленно. И совсем другое — врач в операционной или рабочий в сталелитейном цеху. Поэтому предприятия непрерывного цикла таковыми и останутся, а труд медиков, спасателей, полицейских так и будет посменным, — заявил Нилов.

Ранее стало известно, что каждый третий удаленный сотрудник (36%) в России уволится, если компания потребует вернуться в офис. При этом 34% респондентов готовы возобновить работу в очном формате, отмечается в исследовании. Также женщины чаще мужчин поддерживают удаленную работу. 33% из них согласны вернуться в офис, в то время как среди представителей мужского пола этот показатель равен 36%.