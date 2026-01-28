Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 11:25

Опрос показал, сколько удаленщиков в России готовы вернуться в офис

Каждый третий удаленный сотрудник в России не вернется в офис при необходимости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Каждый третий удаленный сотрудник (36%) в России уволится, если компания потребует возвращения в офис, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса. При этом 34% респондентов готовы возобновить работу в очном формате.

По данным исследования, женщины чаще мужчин поддерживают удаленную работу. 33% из них согласны вернуться в офис, в то время как среди представителей мужского пола этот показатель равен 36%.

Кроме того, в опросе ярко отображена разница позиций между удаленщиками и теми, кто работает в гибридном формате. В первой группе на увольнение при требовании вернуться в офис пойдут 41%, а 30% готовы изменить свой привычный формат работы. Во второй группе 39% опрошенных согласны отказаться от удаленки, а 31% могут покинуть свою компанию.

Ранее HR-эксперт Анна Сайгина заявила, что работника могут лишить премии за систематические опоздания. Она уточнила, что в случае задержки, сотрудник должен быть готов написать объяснительную записку.

До этого директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что для получения компенсации за работу на удаленке необходимо фиксировать все дополнительные задачи. По ее словам, дистанционные сотрудники имеют такие же трудовые права.

Россия
работники
опросы
удаленщики
офисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАХ вошел в мировой топ-5 быстроразвивающихся сервисов
Кинолог дал советы, как превратить зимнюю прогулку с собакой в тренировку
Семейная пара с коляской попыталась «накрыть стол» в обход кассы
Названо местоположение россиянок, задержанных у военной базы в США
В ОАК раскрыли детали переговоров с Индией по российским стелс-истребителям
Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»
Дима Билан сообщил о трагической потере
«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье
Путин обсудил с лидером ЦАР сотрудничество двух стран
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.