Опрос показал, сколько удаленщиков в России готовы вернуться в офис Каждый третий удаленный сотрудник в России не вернется в офис при необходимости

Каждый третий удаленный сотрудник (36%) в России уволится, если компания потребует возвращения в офис, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса. При этом 34% респондентов готовы возобновить работу в очном формате.

По данным исследования, женщины чаще мужчин поддерживают удаленную работу. 33% из них согласны вернуться в офис, в то время как среди представителей мужского пола этот показатель равен 36%.

Кроме того, в опросе ярко отображена разница позиций между удаленщиками и теми, кто работает в гибридном формате. В первой группе на увольнение при требовании вернуться в офис пойдут 41%, а 30% готовы изменить свой привычный формат работы. Во второй группе 39% опрошенных согласны отказаться от удаленки, а 31% могут покинуть свою компанию.

Ранее HR-эксперт Анна Сайгина заявила, что работника могут лишить премии за систематические опоздания. Она уточнила, что в случае задержки, сотрудник должен быть готов написать объяснительную записку.

До этого директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что для получения компенсации за работу на удаленке необходимо фиксировать все дополнительные задачи. По ее словам, дистанционные сотрудники имеют такие же трудовые права.