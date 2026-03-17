17 марта 2026 в 07:40

Перехват ракеты привел к возгоранию в промзоне Катара

МВД Катара: пожар вспыхнул в одной из промзон после падения обломков ракеты

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министерство внутренних дел Катара сообщило о пожаре в одной из промышленных зон эмирата. Возгорание произошло после падения обломков сбитой ракеты.

Жертв, по предварительным данным, нет. О какой именно промзоне идет речь, не уточняется. Обстрел произошел на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Иран наносит удары по американским базам и объектам в регионе, включая территорию ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. Катар, где расположена крупнейшая авиабаза США Аль-Удейд, также неоднократно оказывался в зоне риска.

Власти Катара не уточняют, кому принадлежала сбитая ракета и была ли она целью атаки на объекты на территории эмирата. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что рядом с посольством США в Багдаде раздался мощный взрыв. Как уточнили СМИ, еще один громкий звук был зафиксирован вблизи гостиницы Al Rasheed Hotel. В городе звучат сирены воздушной тревоги.

До этого Иран атаковал ракетные склады в Израиле, американскую военную базу в Катаре и позиции антииранских групп в Иракском Курдистане. Кроме того, беспилотники поразили позиции вооруженных группировок в Эрбиле. Тегеран нанес удары в рамках 56-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», передает государственная телерадиокомпания IRIB.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще в одном российском городе бесследно исчезли двое детей
Мэр нашел виновного в гибели россиянки от падения льда
Один человек погиб в Абу-Даби из-за новой атаки Ирана
Рабочий месторождения погиб прямо на глазах у напарника
Военный эксперт раскрыл, что происходит на Запорожском направлении
Пушилин рассказал о приближении финала спецоперации
В Москве задержали экс-зампреда правительства Бурятии
В Кабуле около 400 человек погибли при авиаударе по рехабу
BMW разорвало на части во время серьезного ДТП в Оренбурге
В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой
Более 85% жителей Казахстана поддержали новую Конституцию
Появились новые подробности о гибели россиянки на автобусной остановке
Момент гибели женщины на остановке от глыбы льда попал на видео
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на село под Брянском
Врач раскрыл, от каких видов рака спасет отказ от курения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 марта: инфографика
Россиянам дали совет, как получить от вклада наибольший доход
Освобождение поселка, преступный удар ВСУ: новости СВО на утро 17 марта
Миграционную политику в России могут ужесточить
В МИД РФ раскрыли трагические последствия атак ВСУ на российские поезда
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

