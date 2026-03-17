Перехват ракеты привел к возгоранию в промзоне Катара МВД Катара: пожар вспыхнул в одной из промзон после падения обломков ракеты

Министерство внутренних дел Катара сообщило о пожаре в одной из промышленных зон эмирата. Возгорание произошло после падения обломков сбитой ракеты.

Жертв, по предварительным данным, нет. О какой именно промзоне идет речь, не уточняется. Обстрел произошел на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Иран наносит удары по американским базам и объектам в регионе, включая территорию ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. Катар, где расположена крупнейшая авиабаза США Аль-Удейд, также неоднократно оказывался в зоне риска.

Власти Катара не уточняют, кому принадлежала сбитая ракета и была ли она целью атаки на объекты на территории эмирата. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что рядом с посольством США в Багдаде раздался мощный взрыв. Как уточнили СМИ, еще один громкий звук был зафиксирован вблизи гостиницы Al Rasheed Hotel. В городе звучат сирены воздушной тревоги.

До этого Иран атаковал ракетные склады в Израиле, американскую военную базу в Катаре и позиции антииранских групп в Иракском Курдистане. Кроме того, беспилотники поразили позиции вооруженных группировок в Эрбиле. Тегеран нанес удары в рамках 56-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», передает государственная телерадиокомпания IRIB.