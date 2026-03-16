Иран разбомбил ракетные склады в Израиле и базу США в Катаре

Иран атаковал ракетные склады в Израиле, американскую военную базу в Катаре и позиции антииранских групп в Иракском Курдистане, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, беспилотники поразили позиции вооруженных группировок в Эрбиле. Тегеран нанес удары в рамках 56-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», передает государственная телерадиокомпания IRIB.

В ходе операции высокоточные сверхтяжелые ракетные системы Khorremshahr, Emad и Ghader нанесли точные удары по следующим объектам: командованию тылового обеспечения южного региона [Израиля], стратегическому складу ракет [израильской оружейной] компании Rafael на севере оккупированных территорий, американской военной базе Аль-Удейд [в Катаре], — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от союзников начать действовать, чтобы открыть Ормузский пролив. Как уточнил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, он ведет переговоры с партнерами в Евросоюзе, особенно в НАТО и на Ближнем Востоке.