Шведское правительство в пресс-релизе объявило о выделении 13,35 млн крон (около 105 млн рублей) на «работу по обеспечению свободных выборов и демократии в Восточной Европе» в 2026–2027 годах. В документе уточняется, что эти средства пойдут на наблюдение за местными выборами, укрепление их честности и повышение устойчивости к дезинформации в Армении и Молдавии.

Действия в Восточной Европе характеризуются двумя параллельными тенденциями: ускоренным сближением с ЕС в ряде стран и ростом числа гибридных атак и других попыток влияния, направленных на создание политической и социальной нестабильности. В преддверии парламентских выборов Армения подвергается масштабным гибридным атакам, подобным тем, которые мы наблюдали в Молдавии в 2025 и 2024 годах, — утверждается в тексте.

Финансирование направят через организации International IDEA и Национальный демократический институт, а также через Хельсинкскую гражданскую ассамблею Ванадзора. В сообщении подчеркивается, что помощь выделяется именно Армении и Молдавии, поскольку эти страны стремятся к сближению с Евросоюзом.

Ранее пресс-секретарь принадлежащего бизнесмену Самвелу Карапетяну блока «Сильная Армения» Марианна Каграманян сообщила, что представители армянской правящей партии «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном допускают грубые и системные злоупотребления в процессе голосования на парламентских выборах. Центризбирком и полиция игнорируют тревожную ситуацию и фактически самоустранились от контроля, добавила она.