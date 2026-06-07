Маленький мальчик ушел гулять и загадочно исчез в Новосибирске

Малолетний житель Новосибирска ушел гулять на улицу и не вернулся домой, сообщает региональный отряд «ЛизаАлерт» на своей странице во «ВКонтакте». По словам волонтеров, 10-летний мальчик пропал 6 июня в Кировском районе города.

У пропавшего ребенка рост 150 сантиметров, обычное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза, говорится в сообщении. В момент исчезновения мальчик был одет в черные шорты, черную футболку, черную кепку, а также синие кроссовки с белой подошвой.

Ранее стало известно, что в Якутии разыскивали трехлетнего ребенка. На тот момент были обнаружены лишь его отпечатки ног, направленные в сторону реки. Мальчик находился во дворе частного домовладения в селе Арылах вместе с родителями перед тем, как исчезнуть.

Позже служба спасения Республики Саха (Якутия) сообщила, что в Мирнинском районе найдено тело трехлетнего ребенка, покинувшего двор 6 июня. Обнаруженные отпечатки ног привели к реке Ботуобуйа. Тело мальчика извлекли в 23:20 по местному времени (17:20 мск) в четырех километрах ниже по течению.