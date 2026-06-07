Василевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 июня

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 7 июня? Что происходит у Александровки, Василевки, Веселого, Волчанска, Волоховки, Гришино, Константиновки, Липцев, Липовки, Молочарки, Новодмитровки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Сергеевки, Святогорска, Степановки, Харькова и Часова Яра?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ атакуют в районе населенного пункта Василевка, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Продолжается штурм Константиновки. ВС РФ продвигаются в центре города, ведут бои в восточной части. Продолжаются боестолкновения в южной части Часова Яра. На Краснолиманском направлении об изменениях в ЛБС не сообщается. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются бои за Лосевку. Войска РФ продвигаются к Казачьей Лопани. ВС РФ взяли под контроль село Шевченко. Сумской фронт. Не стихают бои в районе Иволжанского, Писаревки и Новой Сечи», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Штурмовые подразделения группировки войск „Север“ сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы ВСУ из села Шевченко и взяли под контроль пункт! На Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на десяти участках до 700 метров. Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении российские военнослужащие ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки. За сутки продвинулись на двух участках до 450 метров», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

Высокая интенсивность боевых действий сохраняется в Константиновке, где штурмовые группы ВС России продвигаются в западных и центральных микрорайонах, выдавливая ВСУ из городской застройки, пишет Telegram-канал «Два майора».

«Российские военнослужащие сохраняют активные действия на Харьковском и Сумском направлениях: продвижение в районе Казачьей Лопани, бои в нескольких населенных пунктах Сумщины с продвижением до 700 метров на ряде участков. Наши войска наносили удары по военным объектам, энергетике и логистике ВСУ. Особо стоит отметить работу по Одессе, Кривому Роге, Днепропетровску, Харькову и Полтаве», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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