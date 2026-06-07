Многочисленные делегации зарубежных участников Петербургского международного экономического форума наглядно продемонстрировали крах курса, проводимого странами Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер на ПМЭФ. Политик назвал массовое присутствие иностранных гостей безусловно положительным явлением.

Это (присутствие большого количества иностранцев на ПМЭФ — NEWS.ru) безусловно, положительно. Для меня это еще одно свидетельство начала конца европейской политики. Эта политика потерпела неудачу, — высказался он.

Ранее руководитель американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук передал президенту России Владимиру Путину устный привет от хозяина Белого дома Дональда Трампа, а также охарактеризовал американского лидера как хорошего приятеля российского главы. Путин выразил благодарность господину Куку и попросил его в ответной реплике передать аналогичный привет своему американскому коллеге.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что жители Европы осведомлены о том, куда следует обращаться при желании выстроить диалог с Москвой. Дипломат также подчеркнул, что разговаривать с Россией на языке ультимативных требований не получится.