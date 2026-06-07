ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 12:07

Евродепутат привел доказательство провала антироссийской политики ЕС

Евродепутат Картайзер: ПМЭФ показал провал антироссийской политики Евросоюза

Фернан Картайзер Фернан Картайзер Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Многочисленные делегации зарубежных участников Петербургского международного экономического форума наглядно продемонстрировали крах курса, проводимого странами Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер на ПМЭФ. Политик назвал массовое присутствие иностранных гостей безусловно положительным явлением.

Это (присутствие большого количества иностранцев на ПМЭФ — NEWS.ru) безусловно, положительно. Для меня это еще одно свидетельство начала конца европейской политики. Эта политика потерпела неудачу, — высказался он.

Ранее руководитель американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук передал президенту России Владимиру Путину устный привет от хозяина Белого дома Дональда Трампа, а также охарактеризовал американского лидера как хорошего приятеля российского главы. Путин выразил благодарность господину Куку и попросил его в ответной реплике передать аналогичный привет своему американскому коллеге.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что жители Европы осведомлены о том, куда следует обращаться при желании выстроить диалог с Москвой. Дипломат также подчеркнул, что разговаривать с Россией на языке ультимативных требований не получится.

Европа
Россия
евродепутаты
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин раскрыл, где в ДНР осталась основная линия укреплений ВСУ
Стало известно, где построят крупнейший в мире астрономический центр
Обрушился деревянный мост с находившимися на нем детьми
Поиски Усольцевых: последние новости 7 июня, версия о тщательном побеге
Почему не работает Telegram сегодня, 7 июня: замедление, заблокируют ли
Развожаев сообщил, где в Севастополе можно купить бензин
Раскрыто число пострадавших от ВСУ в Белгородской области за сутки
Минтранс нашел ответственных за продажу билетов без разрешений на полеты
Катание на катере обернулось исчезновением людей в Иркутской области
Названы последствия визита Зеленского в Лондон для России
Вооруженные силы России поразили объекты ВСУ в 141 районе
Средства ПВО сбили полтысячи дронов ВСУ за сутки
В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за сутки
«Баланс будет»: Карапетян объяснил, как выстроит отношения с РФ, ЕС и США
Евродепутат привел доказательство провала антироссийской политики ЕС
Оппонент Пашиняна заявил о беспрецедентных арестах сторонников в Армении
Пострадавшая при атаке ВСУ девушка распишется с военным в больнице
В Евросоюзе предупредили о массовой безработице
Брэда Питта предложили внести в базу «Миротворца» после «Роллан Гарроса»
Василевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 июня
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.