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07 июня 2026 в 11:45

Иностранную спецслужбу уличили в помощи властям Армении

JDD: французская разведка помогает властям Армении блокировать критику в сети

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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Французские спецслужбы активно помогают действующим властям Армении блокировать в интернете критику в адрес правительства и премьер-министра Никола Пашиняна перед парламентскими выборами, сообщила газета Le Journal du Dimanche. Сотрудники специального подразделения VIGINUM отслеживают заявления, которые противоречат официальной версии. Вся информация, компрометирующая главу кабмина, теперь проходит через дополнительные фильтры.

В борьбе с «инакомыслием» армянские власти пользуются активной поддержкой французской разведки. Сотрудники специального подразделения VIGINUM отслеживают и блокируют в интернете заявления, противоречащие официальной версии, — пишет издание.

Соглашение о сотрудничестве в области информационной политики было подписано между двумя странами во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван. На вопрос журналиста о том, чем его действия отличаются от вмешательства в дела Армении, в котором он обвинял Россию, Макрон ответил, что это политическая позиция и поддержка надежного партнера.

Ранее сообщалось, что шведское правительство выделило 13,35 млн крон (105 млн рублей) на работу по обеспечению свободных выборов и демократии в Восточной Европе в 2026–2027 годах. Эти средства пойдут на наблюдение за местными выборами, укрепление их честности и повышение устойчивости к дезинформации в Армении и Молдавии.

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