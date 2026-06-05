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05 июня 2026 в 17:05

«Будет тяжело»: в ЕС испугались продолжения войны на Ближнем Востоке

Reuters: ситуация с авиатопливом в Европе может стать очень тяжелой к концу года

Улицы Тегерана, Иран Улицы Тегерана, Иран Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
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Ситуация с авиатопливом в странах Евросоюза может значительно ухудшиться, пишет Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам транспорта и туризма Апостолоса Цицикостаса. По его словам, ситуация станет критической, если сохранятся перебои с поставками на фоне напряженности вокруг Ирана.

Оглядываясь на конец года, Цицикостас заявил, что ситуация будет очень тяжелой, если ближневосточные поставки останутся нарушенными, — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что иранские власти не намерены взимать плату за проход через Ормузский пролив. По его словам, Тегеран будет брать плату только за те услуги, которые окажет судам.

До этого сообщалось, что Европейская экономика сократилась за первый квартал 2026 года. Согласно данным Евростата, это произошло впервые с конца 2022 года. Согласно заявлению, ВВП еврозоны снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2%, прибавив 0,3% в годовом выражении.

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