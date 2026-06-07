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07 июня 2026 в 09:04

В Госдуме предсказали, какой будет ключевая ставка ЦБ в конце года

Депутат Аксаков заявил, что ключевая ставка к концу года будет на уровне 10-12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ключевая ставка Центрального Банка России снизится до 10–12% к концу 2026 года, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. ЦБ с прошлого года последовательно и аккуратно смягчает денежно-кредитную политику. В начале 2025 года ставка находилась на уровне 21%, а к концу того же года упала до 16%.

На конец года ключевая будет на уровне 12%. Но если динамика инфляции все-таки будет отрицательной, как последние предыдущие две недели, то могут быть более решительные шаги и снижение ключевой до 10%, — заявил член ГД.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что ключевая ставка в России все еще сохраняется на довольно высоком уровне. Он отметил, что сейчас объемы собственных денег у коммерческих компаний сокращаются.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что его ведомство планирует восстановить предсказуемость курса национальной валюты. Чиновник связал текущее усиление рубля со смягчением параметров бюджетного правила.

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказывал, что повышенные процентные ставки и стабильно крепкий рубль способны определить контуры будущей экономической модели государства. Руководитель ведомства также обратил внимание на дефицит бюджета, в условиях которого приходится действовать Центральному Банку.

Экономика
Россия
ЦБ РФ
ключевая ставка
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