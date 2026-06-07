Производитель подбивших первый Abrams дронов начнет серийное производство

Симбирское конструкторское бюро (СКБ) планирует в ближайшее время запустить серийный выпуск собственного высокоскоростного беспилотника-перехватчика. Предприятие известно производством FPV-дронов «Пиранья», которыми был подбит первый Abrams в зоне СВО, сообщили ТАСС на полях выставки HeliRussia 2026

У нас продемонстрирована уже самая финальная стадия изделия. Мы уже прошли все предполетные тесты и готовы его пустить в серийное производство в самое ближайшее время, — сказал представитель компании.

Перехватчик запускается с рук, наводится с помощью машинного зрения и летит непосредственно к цели. Его крейсерская скорость достигает 165 км/ч, максимальная — 275 км/ч, масса с аккумулятором — 2800 граммов. «Пиранья» расширяет линейку своей продукции, переходя от ударных дронов к системе перехвата вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что резидент Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) компания «Аэроплатформы» до конца 2026 года проведет серию испытаний воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации. Аэростаты планируется использовать как средство доставки дронов и планирующих авиабомб.