Россиянам рассказали об опасности посещения стран Евросоюза

Российским туристам стоит серьезно задуматься о безопасности поездок в страны Евросоюза, где на фоне конфликта на Украине могут начаться массовые задержания граждан РФ, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, под удар могут попасть не только военные или политики, но и самые обычные люди.

Пока ЕС и НАТО воюют с Россией руками украинцев, многие наши граждане продолжают ездить отдыхать в Европу, не осознавая, как это может быть опасно. Речь не только о военнослужащих или политиках. Помимо ограничений на визы и усложненных правил пересечения границ, вполне реальны истории с задержаниями. Такие случаи уже были, но не в массовом порядке. На мой взгляд, стоит задуматься, действительно ли нужно посещать эти враждебные страны сейчас, — пояснил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что доля российских курортов в структуре продаж организованных туров на летний сезон по итогам раннего бронирования снизилась с 10% до 6–8% в годовом выражении. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров РФ Сергея Ромашкина, на данный момент реализовано около четверти летнего предложения.