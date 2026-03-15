Раскрыты детали ситуации с продажами внутренних туров по России

Доля российских курортов в структуре продаж организованных туров на летний сезон по итогам раннего бронирования снизилась с 10% до 6-8% в годовом выражении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка. Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, на данный момент реализовано около четверти летного предложения, причем туристы активно пользовались сезонными скидками, достигавшими 20%.

Текущие продажи туров на лето отражают итог акций раннего бронирования, которые обычно завершаются к середине марта. В этот период операторы и отельеры предоставляют скидки на путешествия в размере 10–20%. В общей сложности по итогам раннего бронирования в этом году реализовано 25–30% от летнего ассортимента, — сказал эксперт.

Ранее в АТОР сообщили, что мировая туристическая индустрия ежедневно недосчитывается около $600 млн (48,3 млрд рублей) из-за эскалации ближневосточного кризиса. Падение трат путешественников вызвано сбоями в авиационном сообщении и утратой доверия со стороны клиентов.

Кроме того, турэксперт Наталия Ансталь назвала Таиланд, Вьетнам и Бали в числе лидирующих локаций для путешественников-одиночек. Как отметила специалист, в летний сезон значительная часть таких туристов также выбирает курорты Турции и Египта.