Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 08:00

Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку

Турэксперт Ансталь: Таиланд, Вьетнам и Бали популярны для поездок в одиночку

Подписывайтесь на нас в MAX

Таиланд, Вьетнам и Бали — одни из самых популярных направлений для индивидуального отдыха, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, в теплый период многие туристы-одиночки также предпочитают отдыхать в Турции и Египте.

Удаленщики действительно чаще стали путешествовать и достаточно на продолжительные периоды. Чаще всего они выбирают Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку, Бали. Это самые популярные направления для соло-туризма. Эти страны выбираются для зимовок. Если говорить о более теплом сезоне, можно рассмотреть Турцию. Можно посетить Стамбул или побережье. Реже, конечно, выбирают Египет. Можно также взять во внимание Китай — интересный вариант как для отдыха на побережье, так и для посещения городов. Однако когда речь идет о путешествиях, людям чаще всего хочется моря, — поделилась Ансталь.

Она отметила, что многие удаленные сотрудники выбирают места для более длительного проживания, поскольку остаются там на продолжительное время и работают. По словам турэксперта, если говорить о соло-туризме с точки зрения краткосрочных поездок, можно выбрать практически любую страну.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что Китай и Вьетнам могут стать безопасной и выгодной альтернативой Турции для туристов. Она также порекомендовала обратить внимание на Дагестан как на интересное направление внутри России.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей одного из районов Севастополя эвакуируют из-за падения БПЛА
Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»
Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров
Российская артиллерия испепелила полигон с секретным французским оружием
Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть
В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами
Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей
Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене
Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия
Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика
Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ
Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам
Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии
Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана
Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку
Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта
Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь
«Истины звучат неожиданно»: Дмитриев пошутил о созданном русофобами мире
«Лишь вопрос времени»: Пушков описал последствия войны с Ираном для США
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.