Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку Турэксперт Ансталь: Таиланд, Вьетнам и Бали популярны для поездок в одиночку

Таиланд, Вьетнам и Бали — одни из самых популярных направлений для индивидуального отдыха, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, в теплый период многие туристы-одиночки также предпочитают отдыхать в Турции и Египте.

Удаленщики действительно чаще стали путешествовать и достаточно на продолжительные периоды. Чаще всего они выбирают Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку, Бали. Это самые популярные направления для соло-туризма. Эти страны выбираются для зимовок. Если говорить о более теплом сезоне, можно рассмотреть Турцию. Можно посетить Стамбул или побережье. Реже, конечно, выбирают Египет. Можно также взять во внимание Китай — интересный вариант как для отдыха на побережье, так и для посещения городов. Однако когда речь идет о путешествиях, людям чаще всего хочется моря, — поделилась Ансталь.

Она отметила, что многие удаленные сотрудники выбирают места для более длительного проживания, поскольку остаются там на продолжительное время и работают. По словам турэксперта, если говорить о соло-туризме с точки зрения краткосрочных поездок, можно выбрать практически любую страну.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что Китай и Вьетнам могут стать безопасной и выгодной альтернативой Турции для туристов. Она также порекомендовала обратить внимание на Дагестан как на интересное направление внутри России.