Стало известно, кто может попасть в школьный лагерь вне очереди РИА Новости: дети участников СВО имеют приоритет на зачисление в лагеря

Право на первоочередное зачисление в школьные летние лагеря имеют дети из ряда льготных категорий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, порядок набора определяется федеральным законом «Об образовании» и региональными программами.

В первую очередь места получают дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями. В приоритете также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. В этот список также входят дети участников специальной военной операции, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Свищев отметил, что после формирования групп из льготных категорий оставшиеся места распределяются между остальными желающими на общих основаниях. Парламентарий подчеркнул, что дети из одного класса, школы или соседнего двора не получают преимуществ перед другими претендентами.

Ранее адвокат Константин Степанов заявил, что предложение уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской о снижении минимального возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет противоречит действующему законодательству. По его словам, инициатива создает различные риски и поднимает серьезные этические вопросы.