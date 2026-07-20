Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины Депутат Рады Скороход: техника в ВСУ поступала по завышенной цене при Федорове

В период руководства Михаила Федорова украинским оборонным ведомством закупки для армии осуществлялись по ценам, превышающим реальную стоимость втрое, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Liberty UA. Парламентарий также опровергла публикации местных СМИ, приписывавшие Федорову успехи в противодействии коррупционным схемам внутри военного ведомства.

Квадроциклы закупали по $4,3 тыс. (337 тыс. рублей. — NEWS.ru) в Китае, продали нам по $12 тыс. (940 тыс. рублей. — NEWS.ru) при Федорове, — сказала она.

Ранее местные оппозиционеры и эксперты-политологи высказали мнение, что экс-министр обороны Украины для президента Владимира Зеленского «источником риска и головной болью». Такую ситуацию, по их оценкам, породили усиливающаяся популярность Федорова и его расхождения с военным командованием касательно применения беспилотников на поле боя.

Кроме того, спецслужбам РФ удалось разблокировать мобильное устройство Федорова, получив доступ к его персональным данным, в том числе к электронной переписке и контактным номерам. Изучение полученного массива показало, что Федоров заводил ящики на отечественных интернет-ресурсах и использовал сервисы российских провайдеров.