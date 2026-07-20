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20 июля 2026 в 14:36

В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»

Депутат Панеш: ультразвуковые водосчетчики подойдут для системы «умного дома»

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Ультразвуковые водосчетчики подойдут для системы «умного дома», заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Он отметил, что ключевым критерием при замене прибора в квартире является не модная функциональность, а техническая необходимость, связанная с износом устройства.

Замена водосчетчика необходима при механическом повреждении или по истечении срока эксплуатации, который обычно составляет 10–12 лет для холодной воды и шесть лет для горячей. Если счетчик исправен, но истек межповерочный интервал, заменять его не нужно. Достаточно провести поверку в аккредитованной лаборатории. При выборе счетчика важно учитывать его тип: механический, ультразвуковой или электромагнитный, класс точности, диаметр условного прохода и рабочие характеристики. Для квартиры оптимальным выбором является механический счетчик класса точности B или C. Ультразвуковые и электромагнитные модели обеспечивают более высокую точность и долговечность. Они могут быть встроены в системы «умного дома» и автоматически передавать показания. Однако для обычного жилого помещения их приобретение экономически нецелесообразно, — пояснил Панеш.

Он отметил, что разница в стоимости между обычными механическими и высокоточными приборами является ощутимой. По словам депутата, знание средних рыночных цен на оборудование и работу поможет защититься от необоснованных финансовых потерь.

Цена механического счетчика составляет до 1,5 тыс. рублей, ультразвукового — до 6 тыс. рублей. Стоимость замены одного прибора в Москве варьируется от 2 до 3 тыс. рублей, включая выезд мастера, демонтаж старого и установку нового устройства. Дополнительно оплачивается сам счетчик. Недобросовестные компании могут навязывать срочную замену оборудования без поверки, даже если межповерочный интервал еще не истек, — заключил Панеш.

Ранее сообщалось, что мошенники, представляющиеся сотрудниками «Мосэнергосбыта», Московской объединенной энергетической компании и других коммунальных служб, активизировались в Москве. Злоумышленники приходят в квартиры горожан, предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются навязать дорогостоящее оборудование.

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