Лжекоммунальщики стали массово разводить москвичей

Мошенники, представляющиеся сотрудниками «Мосэнергосбыта», Московской объединенной энергетической компании и других коммунальных служб, активизировались в Москве, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Злоумышленники приходят в квартиры горожан, предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются навязать дорогостоящее оборудование.

Под угрозой в первую очередь оказываются пожилые люди и пенсионеры. Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина напомнила, что в большинстве случаев визиты специалистов проводятся либо по предварительной заявке жильцов, либо в рамках плановых проверок, о которых управляющая компания обязана заранее извещать через объявления в доме. Незамедлительный доступ без предупреждения сотрудники ЖКХ имеют право требовать только при чрезвычайных ситуациях — утечке газа или прорыве водопровода.

Один из распространенных методов мошенничества — уведомление о большой задолженности и угроза отключения услуг при немедленной неуплате. Злоумышленники утверждают, что счетчик неисправен и требуют срочной замены за счет владельца. Также они рассылают сообщения от имени управляющей компании в чатах и поддельных группах с предложением перейти по ссылке на мошеннический сайт для проверки или оплаты долга.

Ранее сообщалось, что мошенники часто звонят россиянам после обеда во вторник и среду. По данным аналитиков, наиболее распространенное время для таких звонков — около 15:00.