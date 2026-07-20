В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли

Фитнес-индустрия нуждается в снижении страховых взносов для более быстрого роста, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, в качестве мер поддержки также необходимы имущественные льготы.

Для дальнейшего развития отрасли НФС предлагает сформировать пакет системных мер поддержки. В него могут войти инвестиционные кредиты по ставке около 3% на ремонт, обновление оборудования и открытие новых объектов. Сообщество также просит снизить страховые взносы до 7,6% на выплаты свыше 1,5 МРОТ для организаций с профильным ОКВЭД 93.13, пересмотреть условия применения упрощенной системы налогообложения и рассмотреть отдельный специальный налоговый режим для фитнес-операторов, — сказала Силина.

Она добавила, что еще одно предложение касается изменения системы налогообложения фитнес-услуг. По словам Силиной, освобождение от налога на добавленную стоимость не должно сопровождаться дополнительными финансовыми нагрузками из-за невозможности учесть входной налог по сопутствующим расходам.

Кроме того, отрасль предлагает разработать механизмы снижения арендной и коммунальной нагрузки, включая имущественные льготы для собственников, сохраняющих доступные ставки для спортивных объектов, и компенсацию части расходов клубов на электроэнергию и воду. Во втором полугодии результаты операторов будут зависеть прежде всего от способности контролировать расходы, удерживать действующих клиентов, повышать частоту посещений и адаптировать продукт к изменению структуры спроса, — заключила глава НФС.

Ранее Силина заявила, что оплата фитнес-услуг за счет бюджета или ОМС не должна стать массовым явлением. По ее словам, абонементы следует предоставлять в рамках восстановительных программ.