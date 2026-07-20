Россиянам рассказали, ждать ли дефицита черешни

В России не ожидается дефицита черешни и персиков из-за временного ограничения ввоза из Турции, рассказал URA.RU зампред правления Роспродсоюза (Руспродсоюз) Дмитрий Леонов. Он отметил, что нарастить поставки удастся за счет других стран.

Станет ли этих продуктов меньше на прилавках российских рынков? Все будет зависеть от длительности введения запрета Россельхознадзора. Нарастить поставки абрикосов сейчас можно за счет Узбекистана; персиков — за счет Азербайджана, Узбекистана и Грузии, черешни — за счет Азербайджана и Узбекистана, — рассказал Леонов.

Представитель Роспродсоюза подчеркнул, что запрет касается только пяти компаний‑экспортеров, поэтому существенного влияния на общий объем импорта не ожидается. По его словам, объемы поставок перераспределятся.

Ранее сообщалось, что экспорт вина из Грузии в Россию сократился на 9,7% в первом полугодии. С января по июнь в РФ поступило более 23,9 тыс. тонн вина, это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период в 2025 году.