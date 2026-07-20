Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого

В Бурятии местный житель предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство односельчанина в улусе Хужиры, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на СК России. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в день инцидента обвиняемый распивал алкоголь с приятелями. Позже у магазина между ним и одним из собутыльников вспыхнула ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта фигурант с силой ударил односельчанина металлической тростью по голове, причинив ему опасные для жизни повреждения. После этого мужчина скрылся, но вскоре был задержан. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Ранее в Салехарде местному жителю вынесли приговор за нападение на знакомую с ножом — мужчине назначили год и 10 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.