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20 июля 2026 в 14:39

Инженер объяснила, куда пропали комары

Инженер Комбарова: активность комаров снизилась из-за погодных условий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Активность комаров снизилась из-за погодных условий, однако их количество осталось прежним, рассказала URA.RU ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова. Она отметила, что осадки и высокая температура создали иллюзию пропажи комаров.

На самом деле членистоногие никуда не делись, они просто пережидают непогоду в лесной подстилке, под листвой или на нижних ветках. Как только внешние условия придут в норму, они покинут убежища и станут активны, — рассказала Комбарова.

Инженер подчеркнула, что в этом сезоне частые осадки мешают формированию массового вылета. По ее словам, высокая влажность и туманы лишают насекомых ориентации, а ливни сбивают взрослых комаров с лету.

Ранее терапевт Вероника Варламова рассказала, что комариные укусы могут стать причиной заражения паразитами. По ее словам, ключевыми симптомами в этом случае станут повышение температуры и ломота в теле.

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