Врач предупредила о губительном последствии комариных укусов

Комариные укусы могут стать причиной заражения паразитами, заявила NEWS.ru врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Вероника Варламова. По ее словам, ключевыми симптомами в этом случае станут повышение температуры и ломота в теле.

Самый распространенный диагноз после укусов комаров в России — это лихорадка Западного Нила. Причем вирус стал встречаться и за пределами южных регионов, в частности в средней полосе. Опасность недуга в том, что у 80% зараженных болезнь протекает как легкая простуда, а у 1–5% перерастает в тяжелый менингит. Смертность при тяжелой форме заболевания достигает 10%. Второй по распространенности в РФ диагноз — дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, вызванное локализацией в организме человека червя рода Dirofilaria. Лечится недуг легко — хирург просто удаляет гельминта, — предупредила Варламова.

Она отметила, что комары также могут быть переносчиками туляремии и вируса калифорнийского энцефалита. По словам врача, главная угроза этих заболеваний заключается в сложности их диагностики. Специалист пояснила, что ни цвет, ни размер, ни зуд от укуса не служат признаками наличия вируса.

Инфекция проявляется не на коже, а внутри организма в период от трех дней до трех недель. Ключевые симптомы, при которых нужно обратиться к врачу, — это резкий скачок температуры через неделю после укуса, сильная боль в голове и ломота, которую списывают на усталость, увеличение лимфоузлов. К сожалению, вакцины от болезней, переносимых комарами (кроме желтой лихорадки), не существует. Поэтому людям, проводящим много времени на природе, стоит придерживаться ряда профилактических мер, — добавила Варламова.

Она подчеркнула, что дачникам следует внимательно осматривать свой участок, поскольку ведра с водой, бочки для полива и даже поддоны под цветами могут стать местом размножения комаров. Также врач порекомендовала использовать репелленты с ДЭТА или пикаридином, нанося их на открытые участки кожи, и устанавливать фумигаторы в помещениях.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что случаи заражения церкариальным дерматитом, который также называют «зудом купальщика», ежегодно регистрируются в России. По данным ведомства, заразиться можно при купании в пресноводных водоемах со стоячей водой и обилием уток, особенно в летнее время, когда условия идеальны для размножения паразитов.