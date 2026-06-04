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04 июня 2026 в 04:09

Генсек НАТО эмоционально перебил Зеленского

Рютте не дал Зеленскому ответить по поводу поставок Patriot

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве не позволил президенту Украины Владимиру Зеленскому ответить на вопрос журналиста о поставках систем противовоздушной обороны Patriot. Инцидент произошел во время общения с представителями СМИ.

Журналистка агентства Bloomberg поинтересовалась у Зеленского ходом переговоров с президентом США Дональдом Трампом по вопросу передачи Киеву комплексов Patriot. Однако на вопрос ответить решил сам Рютте и в довольно эмоциональной форме. Генсек НАТО сразу взял слово, отметив, что он должен встать на защиту США.

Рютте высказался в поддержку действий Вашингтона по вопросу поставок вооружений Украине. По его словам, он убежден, что американская сторона делает все возможное для передачи Киеву ракет.

Ранее Зеленский пожаловался, что США куда сильнее заинтересованы конфликтом с Ираном, чем Украиной. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве он признал, что Ближний Восток стал вопросом «номер один» для Вашингтона.

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