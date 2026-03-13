Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:04

В АТОР оценили потери мирового туризма из-за конфликта на Ближнем Востоке

АТОР: мировой туризм теряет до $600 млн в день из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мировая туристическая отрасль начала терять около $600 млн (48,3 млрд рублей) в день на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным организации, сокращение расходов туристов связано с перебоями в авиасообщении и снижением доверия путешественников.

Эксперты считают, что спад может оказаться временным. По их оценке, восстановление туристического спроса возможно в относительно короткие сроки при стабилизации ситуации и оперативных действиях отрасли.

Анализ прошлых кризисов показывает, что после инцидентов, связанных с безопасностью, туристический спрос может восстановиться всего за два месяца, если власти и индустрия быстро принимают меры, — отметили в АТОР.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не повлияло на рост спроса на внутренний туризм. Но он не исключил, что перекос произойдет ближе к лету.

До этого стало известно, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке российский турпоток в страны Персидского залива может упасть на 40–50%, что эквивалентно потере 600–700 тыс. поездок. В таком случае суммарные потери выездного туризма с учетом островных и азиатских направлений могут достичь около 1 млн поездок. Такой прогноз отражен в реалистичном сценарии.

АТОР
туризм
туристы
Ближний Восток
