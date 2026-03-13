Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:04

Число жертв атаки ВСУ на больницу в ДНР увеличилось

СК России: при ударе по больнице в ДНР погибли 10 медиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на медицинское учреждение в Донецкой Народной Республике возросло до 10 человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Все жертвы являлись медицинскими работниками.

Погибли 10 медицинских работников, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что украинские военные нанесли целенаправленный удар по стационарному медучреждению с использованием дрона самолетного типа. В результате атаки также пострадали 10 человек, среди которых девять медиков. Всем раненым оказывается необходимая помощь, добавили в пресс-службе.

Атака на больницу произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников. В Минобороны РФ подчеркнули, что объект никогда и ни при каких обстоятельствах не использовался в военных целях.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник осудил атаку ВСУ на медучреждение в ДНР, назвав это «позорным и низким поступком». По его словам, такие действия демонстрируют нежелание Киева прийти к миру и являются попыткой запугать мирных жителей.

Россия
ДНР
больницы
ВСУ
