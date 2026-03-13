Появились новые подробности об украинском ударе по больнице в ДНР Атакованная ВСУ больница в ДНР частично обрушилась из-за ударов

Атакованная ВСУ больница в Донецкой Народной Республике, где погибли восемь медработников, частично обрушилась, следует из публикации регионального штаба обороны. На опубликованных кадрах видно, что в двухэтажном здании обвалились крыша и часть стен на втором этаже.

Враг прицельно бьет по больницам и медперсоналу, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медработников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников. В оборонном ведомстве подчеркнули, что объект никогда и ни при каких обстоятельствах не использовался в военных целях.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник осудил атаку ВСУ на медучреждение в ДНР, назвав это «позорным и низким поступком». По его словам, такие действия демонстрируют нежелание Киева прийти к миру и являются попыткой запугать мирных жителей.