13 марта 2026 в 10:34

В США рассказали, как Иран переиграл команду Трампа

CNN: команда Трампа недооценила готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив

Тайское грузовое судно подверглось нападению в среду во время плавания в Ормузском проливе Тайское грузовое судно подверглось нападению в среду во время плавания в Ормузском проливе Фото: Royal Thai Navy/XinHua/Global Look Press
Команда президента США Дональда Трампа недооценила готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Там отметили, что администрация Белого дома не обращала большого внимания на анализы и прогнозы ведомств. Канал добавил, что важную роль в планировании операции играли глава Минфина Скотт Бессент и глава Минэнергетики Крис Райт.

Команда президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности не в полной мере учла потенциальные последствия, — говорится в сообщении.

Ранее Крис Райт заявил, что военные США пока не готовы к сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Он отметил, что основное внимание Вашингтона сейчас направлено на ослабление наступательного потенциала Ирана.

До этого издание UnHerd сообщило, что возможная наземная операция Соединенных Штатов на территории Ирана рискует обернуться катастрофой для Вашингтона. По словам авторов публикации, главными препятствиями на пути ВС США станут обширная территория и высокая численность населения республики, дополнительные проблемы создаст горный рельеф местности.

