Стало известно, когда могут начаться беспилотные полеты в России Беспилотные полеты с пассажирами в России могут начаться через три–четыре года

В России планируется начать первые беспилотные полеты с пассажирами через три-четыре года, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в беседе с ИС «Вести». По его словам, перед началом пассажирских рейсов следует тщательно проверить все технологии в режиме грузоперевозок.

Мы с грузом уже начинаем эти технологии отрабатывать, как это работает в зимних условиях на Севере, в каких-то отдаленных местностях. Эта работа сейчас идет — отработка технологий. Как только мы будем понимать, что это безопасно, мы потихонечку будем переходить уже к каким-то пассажирским технологиям. Я думаю, что это где-то три-четыре года до начала первых опытных полетов с людьми, — прокомментировал Никитин.

Ранее сообщалось, что в Китае успешно прошли испытания новых беспилотных летательных аппаратов: состоялся первый полет транспортного беспилотника Tianma-1000 и конвертоплана Lanying R6000. Tianma-1000 способен перевозить до одной тонны груза на расстояние до 1,8 км. Lanying R6000 массой шесть тонн может переключаться с вертикального взлета и посадки на горизонтальный полет на высокой скорости, достигая максимальной скорости до 550 км в час.