Аэропорт Сочи перестал принимать и выпускать самолеты

Работа аэропорта Сочи временно ограничена, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр города Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи задействована система ПВО, которая отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. По его информации, все экстренные службы переведены в режим максимальной готовности, их работу координирует городской оперативный штаб.

Ранее стало известно, что закрытое небо спровоцировало хаос в сочинском аэропорту, где были задержаны около 70 рейсов на вылет и прилет. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в городе-курорте вечером 10 марта. Самолеты задерживаются в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Уфу и другие российские города.