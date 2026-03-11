Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 16:17

Российская авиакомпания не смогла вовремя вылететь из Пхукета

«Аэрофлот» задержал рейсы в Москву и Иркутск из-за закрытия аэропорта Пхукета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

«Аэрофлот» задерживал рейсы из Пхукета в Москву и Иркутск из-за временного закрытия аэропорта, однако сейчас воздушная гавань возобновила работу, и компания готовится к выполнению рейсов, сообщил перевозчик. В ближайшее время начнется посадка пассажиров на рейсы в столицу.

В настоящее время аэропорт Пхукета возобновил работу. Авиакомпания готовится к выполнению данных рейсов, в ближайшее время начнется посадка пассажиров на рейсы в Москву, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Из-за этого приостановили прием и отправку рейсов. Руководство воздушной гавани заявило, что ситуация находится под контролем.

После этого летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в международном аэропорту города Хатъяй. Как рассказала в беседе с NEWS.ru жительница Уфы, которая отправилась на отдых в Таиланд, самолет авиакомпании Azur Air уже почти совершил посадку по расписанию, когда пилот сообщил о нештатной ситуации и перенаправил борт в другую воздушную гавань.

Аэрофлот
Пхукет
аэропорты
Москва
Иркутск
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли цель ударов по компрессорной станции «Русская»
Младший брат Илона Маска впервые попал в рейтинг миллиардеров Forbes
Стало известно, сколько БПЛА сбили возле станции «Русская»
«Несет угрозу»: стало известно, как Украина может использовать новые РЛС
Экс-мэр Сургута Филатов признал вину в дюжине преступлений
Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.