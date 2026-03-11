Российская авиакомпания не смогла вовремя вылететь из Пхукета «Аэрофлот» задержал рейсы в Москву и Иркутск из-за закрытия аэропорта Пхукета

«Аэрофлот» задерживал рейсы из Пхукета в Москву и Иркутск из-за временного закрытия аэропорта, однако сейчас воздушная гавань возобновила работу, и компания готовится к выполнению рейсов, сообщил перевозчик. В ближайшее время начнется посадка пассажиров на рейсы в столицу.

В настоящее время аэропорт Пхукета возобновил работу. Авиакомпания готовится к выполнению данных рейсов, в ближайшее время начнется посадка пассажиров на рейсы в Москву, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Из-за этого приостановили прием и отправку рейсов. Руководство воздушной гавани заявило, что ситуация находится под контролем.

После этого летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в международном аэропорту города Хатъяй. Как рассказала в беседе с NEWS.ru жительница Уфы, которая отправилась на отдых в Таиланд, самолет авиакомпании Azur Air уже почти совершил посадку по расписанию, когда пилот сообщил о нештатной ситуации и перенаправил борт в другую воздушную гавань.