10 марта 2026 в 12:03

Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО

Медик из Иркутска Коваль рассказала, что встретила будущего мужа в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Медик из Иркутска Мария Коваль с позывным Матрешка стала командиром медицинского взвода и нашла любовь на СВО. В интервью Народному фронту женщина рассказала, что решила отправиться в зону боевых действий после того, как освоила работу инструктора по тактической медицине и пришла к выводу, что не имеет морального права передавать навыки другим военным, не проверив их в реальных условиях.

Мария — медик стабилизационного пункта и работает практически на линии боевого соприкосновения. Она провела несколько командировок в ДНР, ЛНР, Курскую и Брянскую области. Кроме того, на фронте она встретила будущего мужа — инструктора по огневой подготовке, столь же преданного своему делу. В сентябре 2025 года пара официально зарегистрировала отношения.

Сейчас Коваль продолжает тренировать бойцов, сотрудничая в том числе с молодежным крылом Народного фронта, а сама недавно стала студенткой магистратуры медицинского университета. По словам россиянки, секрет ее счастья прост — нужно ценить тех, кто рядом, и не тратить время на обиды.

Ранее американец венгерского происхождения Сет Нанн рассказал, что переехал в РФ из США, чтобы участвовать в СВО в составе российских войск. Мужчина признался, что никогда не чувствовал доверия или лояльности по отношению к Вашингтону.

СВО
медики
Иркутск
командиры
