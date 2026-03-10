Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО Медик из Иркутска Коваль рассказала, что встретила будущего мужа в зоне СВО

Медик из Иркутска Мария Коваль с позывным Матрешка стала командиром медицинского взвода и нашла любовь на СВО. В интервью Народному фронту женщина рассказала, что решила отправиться в зону боевых действий после того, как освоила работу инструктора по тактической медицине и пришла к выводу, что не имеет морального права передавать навыки другим военным, не проверив их в реальных условиях.

Мария — медик стабилизационного пункта и работает практически на линии боевого соприкосновения. Она провела несколько командировок в ДНР, ЛНР, Курскую и Брянскую области. Кроме того, на фронте она встретила будущего мужа — инструктора по огневой подготовке, столь же преданного своему делу. В сентябре 2025 года пара официально зарегистрировала отношения.

Сейчас Коваль продолжает тренировать бойцов, сотрудничая в том числе с молодежным крылом Народного фронта, а сама недавно стала студенткой магистратуры медицинского университета. По словам россиянки, секрет ее счастья прост — нужно ценить тех, кто рядом, и не тратить время на обиды.

