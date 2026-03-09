Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 03:11

Российским медикам предложили шесть цветов формы в зависимости от должности

Минздрав представил шесть цветов формы медиков для каждой из должностей

Фото: Сергей Булкин/News.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минздрав РФ представил рекомендации по цвету формы для медработников в зависимости от должности. Руководящий состав будет щеголять в фиолетовом, врачи — в темно-зеленом, средний медперсонал — в салатовом, а младший — в лавандовом, пишет РИА Новости.

Администраторам достался голубой цвет, а немедицинским службам и IT-специалистам — серый. Как следует из документа, цветовая гамма формируется в соответствии с иерархической структурой организации.

Помимо цвета, ведомство озаботилось и здоровьем ног сотрудников. Рекомендуемая толщина подошвы обуви для персонала поликлиник должна составлять два-три сантиметра, чтобы снизить нагрузку. Подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, чтобы не скользить.

Новые стандарты призваны не только упорядочить внешний вид персонала, но и повысить комфорт и безопасность труда. Кроме того, такой расклад упрощает жизнь пациентам, которые могут испытывать трудности в «больничном» ориентировании.

Ранее сообщалось, что россияне, столкнувшиеся с некачественными медицинскими услугами по ОМС, могут добиться экспертизы своего лечения, обратившись в страховую компанию, выдавшую полис. Для этого достаточно написать заявление с изложением всех обстоятельств либо обратиться в кол-центр страховщика. Компания обязана отреагировать, поскольку именно для этого она и существует, привлекая к проверкам лучших экспертов.

форма
медики
Минздрав
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия подготовила инициативу для прекращения ближневосточного конфликта
«Это кошмар»: бойцы ВСУ рассказали о горах трупов на Лиманском направлении
Фрагменты метеорита повредили дома в юго-западной части Германии
Российским медикам предложили шесть цветов формы в зависимости от должности
Стало известно, насколько выросла торговля оружием в мире из-за Европы
Иран начал 30-й этап операции против Израиля с помощью гиперзвуковых ракет
В ОП РФ объяснили, как не попасть на крючок мошенников в мессенджерах
Купол здания Викторианской эпохи обрушился в центре шотландского Глазго
Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность мира
«Добро пожаловать!»: в РФПИ предсказали скорое разоблачение ошибок Европы
«Служение — честь»: тысячи американцев нацелились на младшего сына Трампа
Сын Хаменеи официально пришел к власти: изменятся ли отношения Ирана и РФ
Переодетые диверсанты ВСУ сдали сами себя у Купянска из-за слабых нервов
Не помогут даже аресты: как в России обосновался культ похитителей детей
В бассейне Стерлитамака произошло массовое отравление детей хлором
Фанаты учинили беспорядки после матча Кубка Шотландии по футболу
Россиянам пообещали новый «парад» длинных выходных во втором квартале года
Стало известно о смерти еще одного солдата США на Ближнем Востоке
Цена нефти Brent обновила четырехлетний максимум
Россиянам напомнили о «закрытых» для отпуска странах
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.