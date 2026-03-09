Российским медикам предложили шесть цветов формы в зависимости от должности Минздрав представил шесть цветов формы медиков для каждой из должностей

Минздрав РФ представил рекомендации по цвету формы для медработников в зависимости от должности. Руководящий состав будет щеголять в фиолетовом, врачи — в темно-зеленом, средний медперсонал — в салатовом, а младший — в лавандовом, пишет РИА Новости.

Администраторам достался голубой цвет, а немедицинским службам и IT-специалистам — серый. Как следует из документа, цветовая гамма формируется в соответствии с иерархической структурой организации.

Помимо цвета, ведомство озаботилось и здоровьем ног сотрудников. Рекомендуемая толщина подошвы обуви для персонала поликлиник должна составлять два-три сантиметра, чтобы снизить нагрузку. Подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, чтобы не скользить.

Новые стандарты призваны не только упорядочить внешний вид персонала, но и повысить комфорт и безопасность труда. Кроме того, такой расклад упрощает жизнь пациентам, которые могут испытывать трудности в «больничном» ориентировании.

Ранее сообщалось, что россияне, столкнувшиеся с некачественными медицинскими услугами по ОМС, могут добиться экспертизы своего лечения, обратившись в страховую компанию, выдавшую полис. Для этого достаточно написать заявление с изложением всех обстоятельств либо обратиться в кол-центр страховщика. Компания обязана отреагировать, поскольку именно для этого она и существует, привлекая к проверкам лучших экспертов.