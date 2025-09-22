«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 18:42

В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы

Сенатор Косихина: выпуском школьной формы будет заниматься не одно предприятие

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В регионах есть сильные предприятия легкой промышленности, который могут заниматься производством школьной формы, заявила NEWS.ru член комитета по социальной политике Совета Федерации Наталия Косихина. По ее словам, такая задача не будет отдана одному заводу, так как фабрик достаточно в различных субъектах страны.

Я понимаю, что это все будет обсуждаться. Думаю, нет, конечно, [не будет заниматься одно предприятие]. Сегодня Владимир Владимирович Путин транслирует, во-первых, развитие легкой промышленности, во-вторых, поддержку отечественного производителя. Я уверена, что в каждом регионе такие сильные коллективы легкопромышленников найдутся и, я думаю, всем дела хватит, — сказала сенатор.

Ранее Министерство просвещения России заявило, что не принимало участия в разработке макета новой школьной формы, вызвавшего общественный резонанс. В ведомстве подчеркнули, что согласно действующему законодательству, школы самостоятельно определяют фасон такой одежды для учащихся.

До этого пользователи социальных сетей провели параллели между новой школьной формой и костюмами героев советского фильма «Служебный роман» — Людмилы Калугиной и Анатолия Новосельцева. Они отметили, что персонаж Алисы Фрейндлих носил строгий бордовый костюм, а герой Андрея Мягкова — классический черный костюм.

форма
школы
одежда
Совфед
сенаторы
