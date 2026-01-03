«Своя война»: Пушков оценил значение ударов по Венесуэле Сенатор Пушков заявил, что теперь у Трампа есть своя война

У президента США Дональда Трампа теперь появилась «своя война», написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, оценивая удары Соединенных Штатов по Венесуэле. Он напомнил, что, в отличие от предшественников в Белом доме, во времена Трампа не было боевых действий.

2026 год начался с новой войны — очередной войны, начатой Соединенными Штатами в отсутствии угрозы безопасности Америки со стороны объекта нападения. <…> До сих пор у Трампа <…> не было «своей» войны. Теперь есть, — отметил он.

Пушков напомнил, что нападение на Венесуэлу стало четвертой войной XXI века, инициированной и проводимой США. Предыдущие конфликты включали военные действия в Афганистане (2001 год), Ираке (2003 год) и Ливии (2011 год). Он добавил, что если учитывать косвенное участие США в конфликтах в Сирии и на Украине, эта агрессия становится шестой за последние 25 лет.

Ранее в Белом доме отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе. Представитель Пентагона в свою очередь переадресовал вопросы на эту тему в администрацию президента США.