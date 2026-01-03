Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:24

«Своя война»: Пушков оценил значение ударов по Венесуэле

Сенатор Пушков заявил, что теперь у Трампа есть своя война

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

У президента США Дональда Трампа теперь появилась «своя война», написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, оценивая удары Соединенных Штатов по Венесуэле. Он напомнил, что, в отличие от предшественников в Белом доме, во времена Трампа не было боевых действий.

2026 год начался с новой войны — очередной войны, начатой Соединенными Штатами в отсутствии угрозы безопасности Америки со стороны объекта нападения. <…> До сих пор у Трампа <…> не было «своей» войны. Теперь есть, — отметил он.

Пушков напомнил, что нападение на Венесуэлу стало четвертой войной XXI века, инициированной и проводимой США. Предыдущие конфликты включали военные действия в Афганистане (2001 год), Ираке (2003 год) и Ливии (2011 год). Он добавил, что если учитывать косвенное участие США в конфликтах в Сирии и на Украине, эта агрессия становится шестой за последние 25 лет.

Ранее в Белом доме отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе. Представитель Пентагона в свою очередь переадресовал вопросы на эту тему в администрацию президента США.

США
Венесуэла
сенаторы
Алексей Пушков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, как Карл III опозорился в Рождество
Володин запустил важный опрос о детстве
МИД России призвал сохранить мир в Латинской Америке
МИД России отреагировал на массированную атаку по Венесуэле
«Блестяще»: Трамп подвел итоги военной операции в Венесуэле
Мошенники усложняют схемы обмана россиян
Наступление ВС России на Харьков 3 января: ВКС ровняют с землей позиции ВСУ
США нанесли удар по Венесуэле
США обвинили в грубом нарушении Устава ООН
Стало известно, пострадали ли россияне во время ударов по Венесуэле
Стало известно, что случилось с вице-президентом Венесуэлы
Раскрыты подробности операции по захвату Мадуро
В Совфеде выдвинули ЕС одно требование после ударов США по Венесуэле
Высота сугробов в Москве превысила январскую норму
Появились жуткие подробности о сгоревших телах после атаки ВСУ на Хорлы
Трамп анонсировал важное выступление после захвата Мадуро
В Минобороны сообщили о свыше сотни сбитых дронов ВСУ за сутки
Венесуэла заявила об ударах США по жилым районам
Минобороны сообщило об ударах по районам Украины
Еще один населенный пункт в ДНР стал свободным от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат
Семья и жизнь

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.