Стало известно о реакции Белого дома на взрывы в Каракасе

В Белом доме отказались комментировать сообщения о взрывах в столице Венесуэлы, Каракасе, сообщает газета New York Times. До этого представитель Пентагона переадресовал вопросы на эту тему в администрацию президента США.

Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе, — пишет газета.

Ранее журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. Она подчеркнула, что глава государства поручил нанести удары по военным объектам в стране.

При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с атакой на Каракас. Как заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто, венесуэльские власти «решительно осуждают военную агрессию США».

До этого в Каракасе раздалось не менее семи мощных взрывов. Местные жители наблюдали пролетавшие низко над городом самолеты и отчетливо слышали гул моторов. По сообщениям очевидцев, в южной части мегаполиса возле армейского комплекса поднимается густой дым. Одновременно было принято решение запретить полеты над всей страной.