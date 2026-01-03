Президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу, сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X. Она подчеркнула, что глава государства поручил нанести удары по военным объектам в стране.

В столице Венесуэлы Каракасе прогремело по меньшей мере семь взрывов. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. Они также сообщили, что в южной части города недалеко от крупной военной базы виднеется дым. Между тем воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас бомбят США. Глава государства уточнил, что для удара использовали ракеты. Он предупредил мировое сообщество о нападении на Венесуэлу и призвал ООН немедленно собраться на заседание.

Очевидец взрывов в Каракасе рассказал, что целью атаки стали здание генерального штаба и президентский дворец. По его данным, удары наносятся по центральной части города. Также ведется бомбардировка побережья, где расположены военно-морские базы.