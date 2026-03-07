Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 07:18

Назван топ-3 богатейших женщин мира

В 2026 году богатейшей женщиной мира стала наследница Walmart Элис Уолтон

Франсуаза Бетанкур-Мейерс Франсуаза Бетанкур-Мейерс Фото: Panoramic/ZUMAPRESS/Global Look Press
В 2026 году богатейшей женщиной мира по версии Bloomberg стала американка Элис Уолтон — наследница торговой сети Walmart, чье состояние оценивается в $148 млрд. На втором месте находится француженка Франсуаза Бетанкур-Мейерс — наследница косметической империи L'Oreal. Ее состояние за год прибавило $811 млн и достигло $93,4 млрд.

В тройку богатейших женщин также вошла Джулия Флешер Кох (США) с состоянием $78 млрд. За год она стала богаче на $544 млн. В 2019 году муж Джулии Дэвид Кох после своей смерти оставил ей и трем детям 42% акций одной из крупнейших промышленных американских компаний Koch.

Несмотря на то, что за год наследница торговой сети Walmart стала богаче на $15 млрд, она не вошла в топ-10 богатейших людей мира. В этом рейтинге на первом месте остается американский бизнесмен, миллиардер и владелец SpaceX, Tesla и xAI Илон Маск.

Ранее Маск сообщил, что до конца жизни ему, вероятно, придется выплатить налоги на $500 млрд. При этом предприниматель не уточнил, как именно он подсчитал такую сумму.

