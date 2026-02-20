Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 18:46

Маск подсчитал, сколько налогов ему придется выплатить до конца жизни

Маск предположил, что за всю жизнь ему придется выплатить налоги на $500 млрд

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский бизнесмен, миллиардер и владелец SpaceX, Tesla и xAI Илон Маск в социальной сети X написал, что до конца жизни ему, вероятно, придется выплатить налоги на $500 млрд. При этом предприниматель не уточнил, как именно он подсчитал такую сумму.

Я, наверное, выплачу до момента смерти $500 млрд налогов, — предположил Маск.

Таким образом он прокомментировал запись своего выступления, в котором бизнесмен назвал себя крупнейшим налогоплательщиком в истории США. Маск отметил, что уже выплатил налогов на $10 млрд. Миллиардер задумался, не причитается ли ему от налоговой службы небольшой трофей или печенье.

Ранее Маск предложил стриминговому сервису Netflix снять сериал, в котором он предстал бы темнокожим. Так он прокомментировал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта и стилизованное под постер сериала о нем.

До этого Маск заверил, что никогда не был на острове осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, в противном случае его бы ожидала участь сооснователя принадлежащей корпорации Microsoft соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, который имел неосторожность быть гостем финансиста.

