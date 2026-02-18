Зимняя Олимпиада — 2026
Маск предложил Netflix снять сериал с ним в образе темнокожего героя

Илон Маск Илон Маск Фото: imago-images/Global Look Press
Миллиардер Илон Маск предложил стриминговому сервису Netflix снять сериал, в котором он предстал бы темнокожим. Маск прокомментировал в соцсети X изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта и стилизованное под постер сериала о нем.

Пользователь X разместил сгенерированную картинку, на которой Маск изображен темнокожим, предположительно в окружении инопланетян. Автор публикации сопроводил изображение подписью: «Практически каждое отдельное шоу Netflix».

Пожалуйста, сделайте так, чтобы это произошло, это было бы потрясающе, — ответил Маск.

Ранее миллиардер заявил, что никогда не был на острове осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, в противном случае его бы ожидала участь сооснователя принадлежащей корпорации Microsoft соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, который имел неосторожность быть гостем финансиста.

До этого Маск заявил, что Соединенные Штаты неминуемо столкнутся с банкротством, если не сделают ставку на искусственный интеллект и роботов. По его словам, ничто иное неспособно решить проблему стремительно растущего государственного долга. Маск выразил надежду, что Вашингтону удастся отсрочить наступление финансового коллапса и выиграть время для стремительного развития технологий.

