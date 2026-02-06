Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 03:31

Маск нашел спасение США от банкротства

Маск считает, что США от банкротства спасут только роботы и ИИ-технологии

Илон Маск Илон Маск Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты неминуемо столкнутся с банкротством, если не сделают ставку на искусственный интеллект и роботов, заявил в подкасте на YouTube-канале блогера Дваркеша Патела американский предприниматель Илон Маск. По его словам, ничто иное неспособно решить проблему стремительно растущего государственного долга.

Основатель компаний SpaceX и Tesla выразил крайнюю озабоченность финансовым положением США. Он подчеркнул, что национальный долг, превышающий $38,6 трлн (3567 трлн рублей), накапливается угрожающими темпами и требует радикального решения.

Мы, как страна, с вероятностью в 1000% станем банкротами и потерпим неудачу без ИИ и роботов. Ничего больше не решит проблему государственного долга, — уточнил Маск.

Он выразил надежду, что США удастся отсрочить наступление финансового коллапса и выиграть время для стремительного развития технологий. По его мнению, именно повсеместное внедрение искусственного интеллекта и роботизации в экономику сможет создать необходимую производительность и эффективность для преодоления долгового кризиса.

Ранее сообщалось, что инвесторы и трейдеры все меньше верят в стабильность доллара США. Как пишет Bloomberg, рынки активно готовятся к возможному ослаблению американской валюты на фоне непредсказуемой политики властей страны.

