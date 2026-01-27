Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 22:56

Трейдеры и инвесторы все больше теряют веру в доллар США

Bloomberg: рынки начали готовиться к ослаблению доллара из-за политики США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Инвесторы и трейдеры все меньше верят в стабильность доллара США. Как пишет Bloomberg, рынки активно готовятся к возможному ослаблению американской валюты на фоне непредсказуемой политики властей страны.

Доказательством этой тенденции стал резкий рост спроса на финансовые инструменты, которые приносят доход при падении курса доллара. Агентство отмечает, что стоимость так называемых опционов на падение доллара достигла максимума с 2011 года. Такие опционы являются страховкой или ставкой против валюты.

Примечательно, что скептически настроены не только участники рынка, работающие в краткосрочной перспективе, но и те, кто заключает сделки на месяцы и годы вперед. Это указывает на глубокие опасения по поводу фундаментальных факторов, влияющих на доллар, а не на сиюминутные колебания, констатировали журналисты.

Ранее британский UnHerd написал, что доля доллара США в мировых валютных резервах упала до минимального уровня в этом столетии, составив около 57%. При этом очевидные претенденты на его роль — евро и китайский юань — пока не смогли заполнить образовавшуюся брешь. Отмечается, что центральные банки разных стран показывают повышенный интерес к увеличению запасов золота.

